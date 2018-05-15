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Общество

16 дубов посадят на «Аллее дружбы» в дни Молодой Ганзы-2019 в Пскове

Специалисты Псковского молодежного центра и Управления городского хозяйства администрации Пскова рассмотрели варианты места посадки «Аллеи дружбы» во время проведения XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Выездное совещание состоялось в Финском парке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодёжном центре.

Участники встречи осмотрели территорию парка и остановились на двух вариантах высадки деревьев. Окончательное решение будет принято с учетом расположения инженерных сетей.


 

Напомним, 8 декабря в ходе совещания по вопросу подготовки и проведению Молодой Ганзы в Пскове в 2019 году Молодежный центр выступил с инициативой высадить «Аллею дружбы» - по одному дереву от делегации из Ганзейских городов. Глава Пскова Иван Цецерский поддержал идею, отметив, что церемония может занять достойное место в программе 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. 

В ходе поездки на Международные Ганзейские дни в Кампене (Нидерланды) в 2017 году сотрудники Молодежного центра провели опрос, чтобы выяснить, какие породы деревьев следует высадить на «Аллее дружбы». Опрос показал, что символом большинства Ганзейских городов молодые люди считают дуб. На основании данных опроса Молодежный центр намерен подготовить к посадке 16 саженцев дуба.

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