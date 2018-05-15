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Общество

О преодолении наркозависимости смогут узнать псковичи 16 мая

16 мая в 14:30 в центре социальной, деловой и правовой информации Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) для учащихся и студентов учебных заведений города состоится День информации «Наркомания. Преодоление себя». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении. 

«Наркомания сегодня - больше чем медицинская, социальная и криминальная проблема. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации она названа одной из угроз национальной безопасности нашего государства», - рассказали в библиотеке. Основой просветительской беседы послужат произведения классической и современной литературы: романы «Лунный камень» Уилки Коллинза, «Тайна Эдвина Друда» Чарльза Диккенса, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Уличный кот по имени Боб» Джеймса Боуэна и рассказ «Морфий» Михаила Булгакова. В программе - просмотр фильма о преодолении наркозависимости.

Контактный телефон: 72-32-28. Вход свободный.

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