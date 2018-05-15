Глава Ассоциации садоводов Псковской области: Нас радует, что Михаил Ведерников озаботился нашими проблемами

12:23, 15 мая 2018, ПАИ

«Меня радует, что врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал документ о создании межведомственной рабочей групы по садоводам», - отметил председатель правления псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев на пресс-конференции 15 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Анатолий Бибиаев рассказал, что с 1 января 2019 года должен вступить в силу новый закон о садоводствах. «Он нас вообще не радует, потому что там есть много нерешенных вопросов. На федеральном уровне не очень-то прислушались к нашим замечаниям», - констатировал Анатолий Бибаев и добавил, что садоводы обеспокоены отсутствием необходимых перемен. «Мы будем добиваться поправок к закону. Нам не нравится необходимость проводить общие собрания садоводств. Мы не всегда даже кворум можем собрать, чтобы провести собрание, это большая проблема. Есть еще ряд вопросов, которые стоило бы изменить», - пояснил он.

Он также остановился на вопросе транспортной доступности садоводств. «Хорошо, что еще кое-где есть автобусы, а где-то вообще нет транспорта, и вопрос до сих пор не решен», - отметил Бибаев.