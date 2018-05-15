Три экипажа с участием псковичей стартуют на ралли «Пушкинские Горы-2018»

14:27, 15 мая 2018, ПАИ

Три экипажа с участием псковичей стартуют на 3-м этапе Чемпионата России - ралли «Пушкинские Горы-2018». Об этом сообщил руководитель гонки, президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 15 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Мыслевич рассказал, что псковичка Юлия Пащинская примет участие в гонке с пилотом из Санкт-Петербурга Никитой Масюком, который на ралли «Голубые озёра» - этапе Кубка России, прошедшем 29-30 апреля, в своём классе «заехал в призы».

По словам Олега Мыслевича, второй экипаж будет целиком псковским - это Максим Павлов и Сергей Пушкарь.

Также на гонку заявился экипаж Анжелики Соломенник и Павла Захарченко, они выступят на ВАЗ-21070 в зачёте «Наша классика». Руководитель соревнования уточнил, что Павел Захарченко с юниорского возраста занимается автомногоборьем, а Анжелика Соломенник пришла в автоспорт 2-3 года назад. Для них это вторая гонка. «На ралли «Голубые озёра» они финишировали. Для пилотов, которые приходят в ралли, самая основная задача - первую гонку финишировать», - считает Олег Мыслевич.

Он добавил, что на «Голубых озёрах» Анжелика Соломенник и Павел Захарченко менялись местами - первую секцию рулила девушка, вторую и третью – молодой человек. «Я не очень это приветствую, хотя это может происходить и незапрещенно Российской автомобильной федерацией, но, тем не менее, мне кажется, что для результата каждый должен заниматься своим делом, - уверен Олег Мыслевич. – Только профессиональный пилот и профессиональный штурман могут достичь результата. Даже физиологические особенности человека дают ему преимущество либо в пилотировании, либо в чтении стенограммы». В качестве примера он привёл мастера спорта Александра Горланова: «Он опытнее и мудрее в роли второго пилота».

Также псковичи будут управлять автомобилями безопасности. «Нулями» поедут великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк, псковичи Виктор Биченко и Антон Борисенко, невельчанин Юрий Васильев.

Напомним, ралли «Пушкинские Горы-2018» будет также носить статус IV-го этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли - 2018 и II-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Церемония открытия гонки состоится 19 мая в 12:00 на базе «Юность». В 12:20 - 12:30 на трассу уйдут нулевые экипажи и участники зачёта «Наша классика». В 13:00 стартует первый автомобиль - участник Чемпионата России. После финиша скоростного участка состоится концерт петербургской группы «Притяжение», а гонщики отправятся в Новоржев. В первый день ралли их ждут ещё 5 спецучастков по грунтовым дорогам - всего 82 боевых километра. Потом машины отправятся в сервис и ночной закрытый парк, который расположится в Новоржеве на рыночной площади. Во второй день, 20 мая, экипажи преодолеют ещё 3 спецучастка. Финиш состоится в Пушкинских Горах на турбазе «Пушкиногорье», в 17:30 там же пройдет награждение пилотов.