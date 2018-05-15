«Комиссия по садоводствам» при поддержке Михаила Ведерникова надеется на продление налоговых каникул

13:10, 15 мая 2018, ПАИ

Псковская региональная общественная организация «Комиссия по садоводствам» надеется на продление «налоговых каникул» для садоводов. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом заявила председатель организации Анна Войченко в ходе пресс-конференции сегодня, 15 мая, сославшись на поддержку в этом вопросе врио губернатора Михаила Ведерникова.

«Завтра у нас будет заседание рабочей группы, – сказала Войченко. – Напомню, что у нас на 2 года были введены налоговые каникулы, скоро они истекают - и мы хотим их продлить. Губернатор это поддержал и заявил, что готов решать эту проблему».

При этом она напомнила, что решение этого вопроса зависит от позиции муниципалитетов: «На съезде 31 мая мы эту проблему еще раз рассмотрим и озвучим итоги».

«У нас в регионе проблемами садоводств занимаются 3 организации и если бы их не было, то проблем было бы еще больше», – добавила Войченко.

По ее мнению, сейчас перед садоводческими товариществами стоят 2 ключевые проблем: это завышенная кадастровая стоимость земли и вступление в силу с 1 января 2019 года нового закона о садоводствах.

«Проблема завышенной кадастровой стоимости на мой взгляд решается на рабочей группе, которая появилась по нашей инициативе и при личном участие Михаила Ведерникова», – подчеркнула Анна Войченко.

Новый закон о садоводствах, в котором, по ее словам, много противоречий, «хорошо разложат по полочкам» 31 мая: «У нас будет онлайн-трансляция среди более 30 регионов России, – те, кто не смогут приехать на наш съезд. Мы ставим вопрос об отмене этого закона, ну или хотя бы возвращение нашего старого закона».

«Садоводства - это уникальный институт в мире, – добавила председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам». – Не везде он есть. У нас они появились, чтобы люди смогли решить продовольственную проблему. И я считаю, что она осталась».

В свою очередь председатель правления псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев высказал мнение, что «Садоводства находятся под угрозой ликвидации». По его словам, выросло число граждан, готовых продать свои участки, на что влияет не только завышенная кадастровая стоимость земель, но и другие проблемы, в том числе с транспортной доступностью. Анна Войченко поддержала коллегу в этом вопросе и назвала целый список садоводств, которые, по её сведениям, вынуждены будут ликвидироваться без действующих налоговых льгот.

«Проблема кадастровой стоимости обозначится осенью, когда людям придут квитанции, – отметила и.о. председателя ПРОО «Комиссия по садоводствам» Ирина Зайцева. Также она заметила, что для многих садоводств актуальна проблема неправильного межевания: например, товарищество расположено на 30 га, а платит налоги за 50 га. В связи с этим, по ее словам, возможно встанет вопрос о межевании садоводств за счет их членских взносов, а средний взнос в садоводствах составляет от 1500 до 2000 в год.