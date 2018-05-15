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Общество

Систему слежения за автомобилями впервые используют на ралли «Пушкинские Горы-2018»

На ралли «Пушкинские Горы-2018», которое состоится 18-20 мая, на автомобилях впервые будет использована система слежения. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил руководитель гонки и президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 15 мая.

Олег Мыслевич рассказал, что в установке и тестировании системы организаторам гонки помогает команда из Калининграда под руководством Дмитрия Мячина. «На каждый автомобиль устанавливаются датчики, которые будут писать все параметры машины, потом данные обработают в штабе ралли и, если будут выявлены нарушения Правил дорожного движения, то мы применим штрафные санкции», - пояснил принцип работы новинки руководитель соревнований.

По словам Олега Мыслевича, таким образом можно будет без ГИБДД следить за соблюдением правил дорожного движения участниками ралли на перегонах между спецучастками.

Напомним, ралли «Пушкинские Горы-2018» будет носить статус III этапа Чемпионата России по ралли,  IV-го этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли - 2018 и II-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Церемония открытия гонки состоится 19 мая в 12:00 на базе «Юность». В 12:20 - 12:30 на трассу уйдут нулевые экипажи и участники зачёта «Наша классика». В 13:00 стартует первый автомобиль - участник Чемпионата России. После финиша скоростного участка состоится концерт петербургской группы «Притяжение», а гонщики отправятся в Новоржев. В первый день ралли их ждут ещё 5 спецучастков по грунтовым дорогам - всего 82 боевых километра. Потом машины отправятся в сервис и ночной закрытый парк, который расположится в  Новоржеве на рыночной площади. Во второй день, 20 мая, экипажи преодолеют ещё 3 спецучастка. Финиш состоится в Пушкинских Горах на турбазе «Пушкиногорье», в 17:30 там же пройдет награждение пилотов.

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