Заполнены все гостиницы в районе проведения ралли «Пушкинские Горы-2018»

16:35, 15 мая 2018, ПАИ

Заполнены все гостиницы в районе проведения III этапа Чемпионата России - ралли «Пушкинские Горы-2018». Об этом сообщил руководитель гонки, президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 15 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В прошлом году опоздавшим гонщикам пришлось жить в Острове и Опочке, – отметил он. – Потенциал Пушкинских Гор не выдержал такого наплыва».

Олег Мыслевич подчеркнул, что в регион в период проведения гонки приезжает довольно большое количество людей: участники, технические службы, болельщики. Он привёл пример, когда на заправочной станции «Сургутнефтегаз» в Пушкинских Горах закончилось дизельное топливо. «Всё высосали технички», - пояснил руководитель гонки.

Он подчеркнул, что все приезжающие делают довольно серьёзное финансовое вливание в экономику Псковской области: деньги получает и гостиничный бизнес, и точки питания, и заправочные станции.

По его оценкам, этап Кубка России приносит порядка 10-15 млн рублей, а Чемпионата России - от 15 до 25 миллионов.

«Сейчас гонка двухдневная, она дорогая и для участников, и для нас, но полезная для туристического потенциала Псковской области», – добавил Олег Мыслевич.

Напомним, ралли «Пушкинские Горы-2018» также будет носить статус IV-го этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли - 2018 и II-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Церемония открытия гонки состоится 19 мая в 12:00 на базе «Юность». В 12:20 - 12:30 на трассу уйдут нулевые экипажи и участники зачёта «Наша классика». В 13:00 стартует первый автомобиль - участник Чемпионата России. После финиша скоростного участка состоится концерт петербургской группы «Притяжение», а гонщики отправятся в Новоржев. В первый день ралли их ждут ещё 5 спецучастков по грунтовым дорогам - всего 82 боевых километра. Потом машины отправятся в сервис и ночной закрытый парк, который расположится в Новоржеве на рыночной площади. Во второй день, 20 мая, экипажи преодолеют ещё 3 спецучастка. Финиш состоится в Пушкинских Горах на турбазе «Пушкиногорье», в 17:30 там же пройдет награждение пилотов.