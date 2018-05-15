Николай Романов о проблемах садоводств: Все вопросы решены!

13:27, 15 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 15 мая, в ходе пресс-конференции по проблемам садоводческих товариществ в Псковской области начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора региона Николай Романов заявил, что все ранее поставленные перед областными властями проблемы садоводов решены.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, г-н Романов напомнил, что по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова было продлено действие областной программы поддержки садоводств: в 2018 году на её реализацию выделено 2,5 млн рублей. Также он напомнил, что в регионе действуют «налоговые каникулы» для садоводов - и глава региона поддержал предложение об их продлении до пересмотра кадастровой стоимости земли в садоводствах. При этом руководитель областного управления сельского хозяйства заметил, что те, кто будет не согласен с новой установленной кадастровой стоимостью земли, смогут обжаловать эту оценку в суде.

Таким образом, по мнению чиновника, условия для садоводов в Псковской области «получились даже более льготными, чем где-либо».

Кроме того, Николай Романов сообщил, что на сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 58 тысяч зарегистрированных садоводческих участков — и более 11 тысяч из них не используются владельцами.

В связи с этим он высказал мнение, что часть проблем садоводов связана с тем, что они взяли слишком много земли, и теперь не могут с ней справится. При этом он добавил, что региональные власти и дальше будут заниматься решением проблем садоводств, в том числе в вопросах электроснабжения, транспортной доступности и вывоза мусора.