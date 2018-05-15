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Общество

Представительница областного комитета по имущественным отношениям обвинила руководство садоводств в бездействии

Начальник отдела земельных отношений по городу Пскову госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Елена Умникова раскритиковала за бездействие жалующихся на повышение кадастровой оценки земли представителей садоводческих товариществ.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня в ходе пресс-конференции в Пскове представители садоводческих товариществ заявили, что после проведённой несколько лет назад переоценки кадастровой стоимости земли, вызвавшей повышение платежей за землю, основные проблемы садоводств связаны с серьезными неплатежами членских взносов некоторыми садоводами, от чего другие даже выходят из этих товариществ.

В ответ начальник отдела земельных отношений по городу Пскову госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Елена Умникова заявила: «Действительно произошла кадастровая оценка земли, возможно, завышенная. Власть со своей стороны в отдельных районах уменьшила ставку по налогу на землю и ввела «налоговые каникулы». Но что вы все делали это время?».

Представитель госкомитета пояснила, что это был риторический вопрос, поскольку садоводства, по её словам, «ничего не делали» в то время, когда им нужно было уточнить границы своих товариществ и исключить из них неиспользуемые участки.

«После того, как вы установите границы участков, вы сможете провести ревизию», — отметила г-жа Умникова, пояснив, что это позволило бы уменьшить объем налоговых платежей. «Нужно решить проблему границ садоводств - тогда все проблемы решатся», — уверена она.

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