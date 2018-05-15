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Областной турнир по подтягиванию на турниках планируется провести в сентябре в Пскове

Областной турнир по подтягиванию на турниках планируется провести в сентябре в Пскове. Об этом сообщил организатор чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области, руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 мая.

По словам Андрея Бегмурадова, заявки будут приниматься в интернете с подтверждением возраста. Участникам турнира будет необходимо подтянуться по нормам ГТО.

Он отметил, что 12 июня в рамках турнира будут в Пскове и Великих Луках пройдут городские соревнования по подтягиванию на турниках, победители автоматом выйдут в финал.

Итоги состязаний в муниципалитетах будут поведены в начале сентября, после этого в Пскове состоится в финал.

Андрей Бегмурадов отметил, что городские соревнования уже проводились в муниципалитетах Псковской области, и с каждым годом все больше жителей региона проявляют к ним интерес.  

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