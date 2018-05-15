Организатор: Число заинтересовавшихся участием в Чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора превысило все ожидания

15:35, 15 мая 2018, ПАИ

Число заинтересовавшихся участием в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области превысило ожидания. Об этом заявил организатор турнира, руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом он отметил, что регистрация команд активизировалась уже после начала турнира. В итоге Чемпионат собрал порядка 150 команд из всех районов области. На турнире выступали даже две женские сборные. «Показали себя довольно неплохо, хоть и не попали в финал. Игра была интересная. Это единственные команды девушек, но звонков по поводу возможности участия было много», - отметил организатор турнира.

В итоге в полуфиналах в трех зонах, на которые разделена область, будут играть 54 команды. «Обычно участвуют любители, но допускается наличие в команде не более двух профессиональных игроков», - рассказал Андрей Бегмурадов.

Напомним, что чемпионат Псковской области по дворовому футболу на Кубок губернатора стартовал 5 мая. Мероприятие реализуется в рамках проекта #Команда2018 при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерников.