Расследование серии ограблений женщин завершено в Великих Луках

14:45, 15 мая 2018, ПАИ

Полиция Великих Лук завершила расследование серии грабежей в отношении женщин, в совершении которых обвиняется 16-летний учащийся из Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Как установлено в ходе дознания, в Великих Луках вечером 29 октября 2017 года возле дома по улице Ставского подросток открыто похитил у 54-летней женщины сумку с деньгами, документами и банковскими картами, после чего скрылся. Здесь же на улице Ставского 30 октября у другой гражданки он же похитил пакет с деньгами и банковской картой. И в тот же день у дома по улице Горицкой еще одна горожанка стала жертвой злоумышленника, который «позаимствовал» у нее сумку с деньгами и продуктами.

Кроме того, в ноябре прошлого года на проспекте Ленина в Великих Луках 47-летняя прохожая также подверглась его нападению. В результате, она лишилась сумки, в которой находились мобильный телефон, очки в футляре и банковская карта.

По имеющимся данным, причиненный потерпевшим ущерб составил в общей сложности около 40 тысяч рублей.

Отдел дознания ОМВД России по Великим Лукам возбудил уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Молодой человек дал признательные показания. Часть похищенного им имущества обнаружена и изъята. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для утверждения прокурору города, а затем его должен будет рассмотреть суд.