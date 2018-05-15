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Финал Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области состоится 26 мая

Финал Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора области состоится 26 мая в Пскове. Как сообщил организатор чемпионата, руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 мая, по итогам финала будут определяться победители в четырёх номинациях, в том числе «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший вратарь».

Андрей Бегмурадов также рассказал, что во время проведения городских соревнований была договоренность со спортивными школами о том, что тренеры будут обращать внимание на детей, у которых есть задатки. Он уверен, что дворовый футбол способствует проявлению талантов и с развитием этого вида спорта их будет больше.

Андрей Бегмурадов сообщил, что в будущем планируется увеличить время проведения чемпионата до 1,5 месяцев, чтобы принять участие в нем могли больше желающих. В этом году в Чемпионате по дворовому футболу приняли 148 команд, но эта цифра может быть больше, считает организатор соревнований. Он добавил, что сейчас в муниципалитетах региона выявляют людей, заинтересованных в развитии дворового спорта.

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