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Общество

Работы по укреплению стен и фундамента идут в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря

В соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря проходят ремонтно-реставрационные работы по укреплению кладки фундамента и стен собора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Северо-Западную дирекцию Министерства культуры РФ.

Чтобы оценить состояние фундамента, специалисты выкопали шурфы и провели обследование, которое выявило, что кладка известняка потеряла целостность раствора по швам. Для связки исторической и восполненной кладки швы были расчищены и заполнены новым составом раствора по всему периметру фундамента с помощью инъекционных стальных трубок, установленных в трещины стен и цоколей.

Кроме того, реставраторы воссоздали синтрон — дугообразную скамью для духовенства, примыкающую изнутри к восточной стене алтаря и идущую вдоль стены главной апсиды храма.

Работы выполняет подрядная организация «Псковская реставрационная мастерская № 1». Стоимость государственного контракта — порядка 3 млн рублей. Завершить укрепление здания планируется  концу августа этого года.

Добавим, Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря был построен в 1311 году по подобию Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Через год храм был расписан. Частично сохранившиеся фрески — единственный на сегодняшний день памятник древнерусской монументальной живописи первой половины XIV века и яркий образец псковской художественной школы/ Собор расположен в южной части верхней террасы Снетогорского монастыря и является композиционным центром всего комплекса. Храм построен из известняковой плиты и кирпича на известняковом растворе.

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