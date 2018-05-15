Сергей Сарченков избран директором Псковского музея-заповедника
Сергей Сарченков избран новым директором Псковского государственного объединенного историко-архитектурного художественного музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Как пояснила председатель Государственного комитета региона по культуре Жанна Малышева, он стал победителем конкурса на замещение вакантной должности руководителя учреждения.
Ранее Сергей Сарченков исполнял обязанности директора Псковского музея-заповедника, до этого являлся первым заместителем руководителя.