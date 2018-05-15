Цецерский призвал подрядчиков по обслуживанию и ремонту дорог научить своих сотрудников ответственно относиться к городу

14:53, 15 мая 2018, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский сегодня, 15 мая, в ходе совещания по обслуживанию и ремонту дорог призвал подрядчиков научить своих сотрудников «ответственному отношению к нашему городу».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, совещание с участием депутатов, представителей администрации города и подрядных организаций было собрано в связи с многочисленными жалобами на уборку улиц, вызывающую пыльные бури, и низкое качество ремонта дорог.

Глава Пскова заявил, что в преддверии 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени, которые должны пройти в Пскове летом 2019 года, «нужно чохом навести порядок в городе». «Надо готовится к Ганзе. В Европе знают, что такое порядок на улице. А у нас куда не идешь — конь не валялся», — сказал градоначальник.

Также он раскритиковал Управление городского хозяйства (УГХ) за медленный темп работ по нанесению дорожной разметки: «Нам что теперь, месячник по покраске устроить? УГХ, вы создаете графики [работ], удобные не для людей, а для себя. Всё должно быть покрашено быстро».

При этом глава города признал, что многие проблемы вызваны отсутствием средств: «Были бы деньги в полном объёме на дороги и дворы — было бы проще. 1 млрд 800 млн рублей нужны на дороги и дворы только [в рамках планов по подготовке города] к Ганзе». На это руководитель УГХ Алексей Захаров сообщил, что на сегодняшний день на эти цели выделено только 34 млн рублей.

Однако в ответ глава Пскова заявил, что даже ямочный ремонт необходимо проводить качественно: «У храма Александра Невского надо всё переделывать! Очень прошу, передайте подчинённым и бригадирам: не выпускать большую технику на пешеходные дороги. Помогите научить ваших сотрудников элементарному: качественному и ответственному отношению к нашему городу!»