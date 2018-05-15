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Общество

Грозы и до +25 градусов ожидается в Псковской области 16 мая

16 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала  ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +8 до +13 градусов, днем -  +20 до +25.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

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