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Общество

Сделать акцент по уборке в туристических местах поручил глава Пскова

Сделать акцент в уборке Пскова на туристических местах поручил глава города Иван Цецерский. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания с участием депутатов, представителей администрации города и подрядных организаций, посвященного уборке улиц.

Иван Цецерский отметил, что обязательно нужно учесть все нюансы и проблемы весенне-летнего периода, очищать от мусора парки, скверы, территории гостиниц, церквей. Он выразил надежду, что к Дню города будет наведён порядок.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов заметил, что поступает много звонков от жителей многоквартирных домов по поводу неубранных дворовых территорий. По его словам, надо в течение мая сделать город чище. «Пыль практически с зимы осталась», - констатировал Александр Коновалов.

Иван Цецерский поинтересовался, кто из подрядчиков есть в социальных сетях. Он привёл в пример работу своих специалистов, которые отслеживают ситуацию в городе при помощи соцсетей.

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