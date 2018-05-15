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Общество

Один из подрядчиков извинился за «пыльные бури» в Пскове

Руководитель одной из подрядных организаций, занимающейся уборкой Пскова, Андрей Крот извинился за «пыльные бури». Об этом с заседания по вопросу уборки города, которое проходит сегодня, 15 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом Андрей Крот отметил, что дело не только в работе подрядной организации, но и в «тяжёлых условиях, в которых мы живём», а также - в погоде.

Кроме того, он сказал, что по контракту поливаться улицы города должны из расчета 100 миллилитров на квадратный метр, а этого объёма недостаточно.

Глава Пскова Иван Цецерский на это заявил, что должна быть не только машинная уборка улиц, но и ручная, чтобы песок не лежал вдоль бордюров.  Плюс, подчеркнул он, водитель уборочной машины должен быть грамотным, чтобы не поднимать пыльные бури.

Заместитель главы города Елена Полонская добавила, что стала свидетельницей, как уборочная машина подняла на улице Советской Армии такое количество пыли, что водителям машин пришлось включать «аварийки», проезжая этот участок.

«Водитель был наказан. Приношу извинение за своих сотрудников», - ответил на это Андрей Крот.

Подрядчик, работающий на Запсковье, обозначил кадровую проблему, пожаловавшись, что приезжие из других республик не умеют управлять уборочной техникой, а псковичи не хотят работать, поскольку смены выпадают и на праздники, и на выходные.

«Но если мы подписались на эту работу, выигрываем контракты, то будем делать всё возможное», - заверил он.

«Когда идет уборка с зимы, а сейчас до сих пор не убрано, не говорите мне вообще ничего», - возмутился Иван Цецерский.

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