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Общество

Подготовка врачей общей практики начнется в ПсковГУ с нового учебного года

В этом году в Псковском государственном университете впервые откроется образовательная программа «Лечебное дело», нацеленная на преодоление кадрового дефицита в системе здравоохранения региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

Для абитуриентов выделены 20 бюджетных мест, 10 из них — целевые по соглашению с Государственным комитетом по здравоохранению и фармации Псковской области. Еще 10 абитуриентов университет планирует принять на внебюджетной основе, рассказала проректор по воспитательной и социальной работе, доктор медицинских наук, профессор ПсковГУ Наталья Иванова.

В рамках программы «Лечебное дело» будет осуществляться подготовка врачей общей практики. Обучение рассчитано на 6 лет. Планируется, что дальнейшую специализацию врачи будут получать в клинической ординатуре, в том числе созданной на базе Псковской областной клинической больницы. В прошлом году администрация Псковской области, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова и Министерство здравоохранения Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Пскове создается базовая мультидисциплинарная кафедра для подготовки ординаторов, а также переподготовки врачей на территории региона.

Кроме того, в Псковском университете продолжается подготовка специалистов по другим медицинским образовательным программам — «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика». В общей сложности по ним сейчас учится 150 человек. Летом следующего года в университете состоится первый выпуск 24 специалистов в области медицинской кибернетики.

Как отметил проректор университета Наталья Иванова, в настоящее время в ПсковГУ, который входит в число 33 опорных вузов страны, подготовлена основная материально-техническая база для обучения медиков. Занятия ведут как профессорско-преподавательский состав вуза, так и специалисты ведущих российских и зарубежных медицинских учебных заведений. В Псков приезжают ученые-медики из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, а также Белорусского государственного медицинского университета и Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. «Более 10% предметов преподают руководители медицинских организаций Псковской области и действующие врачи, имеющие ученые степени или активно занимающиеся подготовкой диссертационных исследований», — добавила Наталья Иванова.

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