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Общество

Более 800 водителей привлекли к ответственности за парковку в неположенном месте в Пскове с начала года

836 водителей привлекли к административной ответственности за парковку автомобилей в неположенном месте в Пскове за 4 месяца текущего года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД по городу Пскову.

По части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств) сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 539 человек.

241 человек наказан по частям 3 и 3.1 статьи 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре; остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки).

По части 4 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле) к административной ответственности привлечены 19 водителей.

Ещё 37 человек нарушили правила остановки или стоянки в местах, отведенных транспорта  инвалидов (часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ).

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