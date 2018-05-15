Директор плюсской организации оштрафован за нарушение закона «О противодействии коррупции»
Директор плюсской организации оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение части 4 статьи 12 Закона «О противодействии коррупции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
В ходе проверки установлено, что руководитель общества с ограниченной ответственностью в десятидневный срок не сообщил работодателю по предыдущему месту службы о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим – главой сельского поселения, чья должность входит в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.