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Общество

Концерт «Музыка в ночи» состоится в Псковской областной филармонии 19 мая

19 мая в 22:00 в рамках «Ночи искусств» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Музыка в ночи», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филармонии.

В программе прозвучат «Симфония №5 до минор» и «Аllegroconbrio» Людвига ван Бетховена, сюита «Пер Гюнт», сюита № 1  Эдварда Грига, а также, 1 и 2 сюиты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Дирижировать оркестром будет Николай Хондзинский.

В рамках ночного концерта с симфоническим оркестром выступит  виолончелист, лауреат многочисленных международных конкурсов, солист группы DAGAMBA - Антон Троцюк, который исполнит «Элегию» Габриэля Форе.

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