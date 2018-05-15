85-летний юбилей серии «Жизнь замечательных людей» отметит Центральная библиотека Пскова
16 мая с 11:00 до 19:00 Центральная библиотека Пскова (улица Конная, 6) отметит 85-летний юбилей серии «Жизнь замечательных людей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
В честь этого события Центральная городская библиотека откроет выставку «Серия ЖЗЛ представляет…», где вниманию читателей будет доступно свыше 130 книг данной серии. Выставка продлится до 20 мая.
Центром экспозиции выступят новинки серии ЖЗЛ за 2017-2018 годы, такие как: Сергей Образцов, Джек Лондон, Северянин, Ощепков, Дмидовы, Франциск Ассизский, Челомей, Гойя и многие другие.
Также в рамках выставки читатели смогут узнать о прошлом и настоящем серии «Жизнь замечательных людей».