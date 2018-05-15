У Красногородского ДК появится свой транспорт

17:15, 15 мая 2018, ПАИ

У Красногородского районного досугового объединения в скором времени появится собственный транспорт для выездов творческих коллективов и спортсменов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, вопрос решен по итогам рабочей встречи врио губернатора Михаила Ведерникова с главой муниципалитета Валентиной Понизовской.

В пользование районному учреждению культуры передадут микроавтобус «Газель». «Мы несказанно рады, что вопрос, который стоял на повестке дня пять лет, наконец-то решен. Теперь наши ребята смогут гастролировать по территории области, участвовать в областных конкурсах и соревнованиях», — сказала Валентина Понизовская.

«Это настоящий подарок для всех жителей Красногородского района», — добавила она.