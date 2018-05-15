Украденный двухместный велосипед нашли псковские полицейские

17:29, 15 мая 2018, ПАИ

В Пскове полицейские по «горячим следам» обнаружили и изъяли похищенный двухместный велосипед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Велосипед был украден 13 мая в Финском парке по улице Милицейской. Владельцы транспортного средства сообщили о произошедшем стражам порядка.

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность мужчины, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный 29-летний пскович. Похищенный велосипед-тандем изъят. Возбуждено уголовное дело.