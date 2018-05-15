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Общество

Лучшего начальника караула и пожарного выбрали в псковском МЧС

15 мая состоялись областные этапы смотров-конкурсов на звания «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный», в котором приняли участие лучшие представители ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области», ФГКУ «2 отряд ФПС по Псковской области», ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.

По условиям конкурса участники обязаны знать и выполнять свои непосредственные функциональные обязанности; знать законодательные и иные нормативные правовые акты РФ в области обеспечения пожарной безопасности; знать материально-техническую часть пожарно-технического вооружения и оборудования, основы его эксплуатации и применения; применять свои профессиональные знания на практике, в пределах представленных полномочий; уметь оформлять и вести служебную документацию в пределах своей компетенции; уметь использовать в практической деятельности современные информационные технологии, владеть навыками работы на современных образцах пожарной техники.

Кроме того, участники конкурса соревновались в вязании двойной спасательной петли без надевания на пострадавшего, подъёме в окно четвёртого этажа учебной башни по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, кроссе на 1000 метров, челночном беге 10 по 10 метров и подтягивании на перекладине.

В номинации «Лучший начальник караула» стал начальник караула ПСЧ-1, старший лейтенант внутренней службы Вадим Кирюхов, в номинации «Лучший пожарный» - старший пожарный ПСЧ-1, сержант внутренней службы Владимир Кирсанов, в номинации «Лучший работник пожарной охраны» - командир отделения ПСЧ-2  Андрей Петров.

Победители областного конкурса примут участие в зональном конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный», который состоится 23 мая в Петрозаводске.

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