Приемы граждан в пяти волостях Псковского района проведут специалисты мобильной клиентской службы ПФР в мае и июне
В мае и июне передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 5 волостей Псковского района.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УПФР в Пскове и Псковском районе, выезжая на место, специалисты ПФР проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - отметили в ПФР.
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в мае и июне.
|Наименование управления (отдела) ПФР области
|Май
|Населённый пункт
|Июнь
|Населённый пункт
|Управление ПФР в Пскове и Псковском районе
|23
|Писковичская волость
|6
|Торошинская волость
|30
|Середкинская волость
|20
|Тямшанская волость
|27
|Ядровская волость