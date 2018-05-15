Приемы граждан в пяти волостях Псковского района проведут специалисты мобильной клиентской службы ПФР в мае и июне

19:39, 15 мая 2018, ПАИ

В мае и июне передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 5 волостей Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УПФР в Пскове и Псковском районе, выезжая на место, специалисты ПФР проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - отметили в ПФР.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в мае и июне.