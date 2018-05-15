Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове

18:31, 15 мая 2018, ПАИ

III Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» свою работу 16 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Откроет фестиваль спектакль «Кармен» Центра реализации творческих проектов «Инклюзион» фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Впервые спектакль был показан на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в декабре 2015 года.

«Кармен» – это яркий, зрелищный и динамичный спектакль, в котором играют профессиональные актеры и актеры с особенностями развития. Постановка поразила экспертов своей яркостью, образностью и экспрессией», – отметили в пресс-службе.

17 мая в Псковском театре драмы состоится «Вечер инклюзивной хореографии», который проведет Интегрированный театр движения «Лик» из Ташкента (Узбекистан).

Как рассказали в дирекции, это пластическое повествование о том, как молодые люди с инвалидностью, вступая во взрослую жизнь, ищут точки соприкосновения с другими людьми и с миром вообще. Драматургия всех спектаклей «Театра движения Лик» основана на реальных событиях из жизни актеров: одни из них - незрячие, другие не слышат и не говорят, у третьих - умственные или физические особенности. Некоторые ребята большую часть жизни проводят в инвалидной коляске.

В этот же вечер в Медиахолле Псковского театра драмы состоится показ фильма «На уровне глаз» режиссеров Эви Гольдбруннер и Йоахима Дольхопфа (Германия).

В пресс-службе сообщили, что «На уровне глаз» рассказывает историю Михаэля, мальчика из детского дома, о его пути к семье: «Михаэль, узнав, что его отец жив, пишет ему письмо в надежде обрести настоящего друга и защитника. Он откликается на письмо сына, о существовании которого даже не подозревал, ему хочется попробовать себя в роли отца. Но долгожданная встреча рушит все мечты. Готов ли мальчик принять отца, рост которого ниже, чем у самого Михаэля? И сыну, и отцу понадобится время, чтобы понять – между ними больше общего, чем у обычных отца и сына».

Фестиваль завершится 18 мая в Центре лечебной педагогики по адресу: Яна Райниса, 56. В этот день на территории ЦЛП пройдет благотворительный аукцион, где каждый участник сможет стать благотворителем и внести свой вклад в развитие проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове». После завершения аукциона, в 19.30 состоится уличный концерт «Воздух-джаз», где выступит легендарная петербургская группа «St. Petersburg Ska-Jazz Review».

В дирекции добавили, что вход на мероприятия фестиваля свободный. На спектакли и кинопоказ пригласительные билеты можно взять в кассе театра.