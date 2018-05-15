0
18:33
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
18:31
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
18:04
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
16:57
Жюри определило самых талантливых участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»
16:14
Работы по укреплению стен и фундамента идут в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
15:59
Подготовка врачей общей практики начнется в ПсковГУ с нового учебного года
11:43
Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием
Еще новости
Общество

Почти 79 тысяч рублей долгов по алиментам оплатила мать из Великолукского района, чтобы избежать уголовной ответственности

78 тысяч 500 рублей оплатила мать-должница из деревни Иваново Великолукского района своему несовершеннолетнему сыну через отдел судебных приставов, побоявшись уголовной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Так, в соответствии с решением судебного участка Рязанской области, мать-должница обязана была выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, начиная с 2013 года. Однако, решение суда она практически не исполняла. Несколько раз мать-должница меняла место работы, откуда удерживались незначительные суммы денег. В отношении её имущества, судебный пристав-исполнитель неоднократно производил аресты, а в отношении неё самой выносил постановления о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, ей вручались требования об исполнении решения суда и предупреждения об уголовной ответственности. Всего же сумма долга по исполнительному производству на май составляла более 226 тысяч рублей.

Так как долг у гражданки был достаточно большой, а оплаты не следовало, должница была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) в виде обязательных работ на 25 час.

Судебный пристав-исполнитель предупредила должницу, что в дальнейшем она может быть привлечена к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. Этой меры жительница деревни Иваново уже побоялась и внесла в счет погашения своей задолженности 78 тысяч 500 рублей.
Взыскатель подтвердил получение данной суммы денег.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
15 мая 2018
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
15 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
15 мая 2018
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
Жюри определило самых талантливых участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»
15 мая 2018
Жюри определило самых талантливых участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»
Работы по укреплению стен и фундамента идут в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
15 мая 2018
Работы по укреплению стен и фундамента идут в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
Подготовка врачей общей практики начнется в ПсковГУ с нового учебного года
15 мая 2018
Подготовка врачей общей практики начнется в ПсковГУ с нового учебного года 1
Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием
15 мая 2018
Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием
Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе
15 мая 2018
Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе

Идет загрузка...