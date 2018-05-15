Почти 79 тысяч рублей долгов по алиментам оплатила мать из Великолукского района, чтобы избежать уголовной ответственности

18:22, 15 мая 2018, ПАИ

78 тысяч 500 рублей оплатила мать-должница из деревни Иваново Великолукского района своему несовершеннолетнему сыну через отдел судебных приставов, побоявшись уголовной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Так, в соответствии с решением судебного участка Рязанской области, мать-должница обязана была выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, начиная с 2013 года. Однако, решение суда она практически не исполняла. Несколько раз мать-должница меняла место работы, откуда удерживались незначительные суммы денег. В отношении её имущества, судебный пристав-исполнитель неоднократно производил аресты, а в отношении неё самой выносил постановления о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, ей вручались требования об исполнении решения суда и предупреждения об уголовной ответственности. Всего же сумма долга по исполнительному производству на май составляла более 226 тысяч рублей.

Так как долг у гражданки был достаточно большой, а оплаты не следовало, должница была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) в виде обязательных работ на 25 час.

Судебный пристав-исполнитель предупредила должницу, что в дальнейшем она может быть привлечена к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. Этой меры жительница деревни Иваново уже побоялась и внесла в счет погашения своей задолженности 78 тысяч 500 рублей.

Взыскатель подтвердил получение данной суммы денег.