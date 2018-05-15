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Общество

Два проекта по безопасности дорожного движения представила Федерация автоспорта в #Команду2018

Федерация автомобильного спорта Псковской области подала две заявки на участие в проекте #Команда2018. Обе общественные инициативы направлены на популяризацию основ дорожной безопасности и правил вождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на президента федерации Олега Мыслевича.

«Первый проект — организация семейного ралли, в котором смогут принимать участие родители и дети. Второй проект носит рабочее название «Водитель будущего» и направлен на обучение детей-школьников правилам вождения, которые, я уверен, смогут стать гораздо лучшими и осторожными водителями, чем мы», — отметил он.

Напомним, проект врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018» призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона. 18 мая состоится форум #Команда2018, на котором будут презентованы и утверждены прошедшие отбор проекты.

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