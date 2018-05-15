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Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС

В понедельник, 14 мая, Псковский областной суд признал законным очередной штраф, вынесенный псковским управлением Федеральной антимонопольной службы в отношении руководителя управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексея Захарова за неоднократное незаконное продление сроков выполнения работ по благоустройству 40 дворовых территорий по контракту с ООО «ПсковДорСпецСтрой» на сумму 26 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в антимонопольном управлении, г-н Захаров был оштрафован ведомством по делу № 21-91/2018. Согласно конкурсной документации, подрядная организация должна была выполнить ремонт покрытий и подъездов к домам до конца осени 2017 года, одна в сроки не уложилась.

«Каждое судебное заседание мы слышим от заявителя [Алексея Захарова, который опротестовал штраф в суде — ПАИ] все новые и новые обстоятельства, защищающие права и интересы строительных компаний. То дождь, то снег, то много дворов, то коммунальщики не согласовывали время и место работ. Все что-то мешает постоянно. Ну а мы, жители города и гости — мы же потерпим», — заметила руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.

При этом она добавила, что в ходе судебных разбирательств г-н Захаров назвал «случайным совпадением» тот факт, что сорвавшая выполнение контракта в срок компания «ПсковДорСпецСтрой» «вместо попадания в Реестр недобросовестных поставщиков и оплаты пени и штрафов в казну города, в феврале уже этого года получает почти 4 млн по контракту на аварийный ремонт дворов (перечень дворов отсутствует в контракте), а в июне прошлого года еще 3 млн рублей опять же на аварийный ремонт дворов».

«Но не может не радовать одно обстоятельство: руководитель УГХ в судебном заседании познакомил нас с собственным приказом по управлению городского хозяйства: не продлевать контракты больше никогда. Ну да, как-то нелогично самому свой собственный приказ нарушать, — добавила г-жа Милонаец. — Так что теперь с контрактами все будет в порядке, а город весь в цветущих пионах, которые почти на 600 тысяч высажены на 5 площадях города 3 года назад».

Отметим, 5 апреля стало известно, что в отношении Алексея Захарова возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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