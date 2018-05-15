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Общество

Две премьеры готовит в мае театральная мастерская «Гвозди» в Пскове

Театральная мастерская «Гвозди» приглашает псковичей на премьерные постановки сразу двух спектаклей: «Сны о снежной королеве» и «Играем на Лире».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТКД, «Сны о снежной королеве» - спектакль с участием детей, света и теней. Это учебный проект группы «Визуальный театр». Зрители отправятся вместе с Гердой на поиски пропавшего Кая. Примечательно, что элементы реквизита и декораций созданы самими участниками спектакля.

«Постановка Дениса Золотарева и Евгении Львовой. Художник — Александр Николаев. Консультант по световым эффектам — художник по свету, лауреат российской национальной премии «Золотая Маска» Станислав Свистунович. Премьера спектакля состоится 20 мая», - отметили в ТКД.

Вторую премьеру месяца, спектакль «Играем на Лире» создатели спектакля охарактеризовали как «толстый спектакль не для рыб». «Спектакль с перемещениями, основанный на стихах короля нонсенса Эдварда Лира, а также его последователей, поэтов детской театральной мастерской «Гвозди». Во время премьеры зрители побывают в помещениях театра, не доступных стопам непосвященных, и станут участником одной из самых необычных экскурсий города», - рассказали в ТКД.

Количество зрителей-участников спектакля ограничено. Премьера спектакля состоится 26 мая. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе театра.

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