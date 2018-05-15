Великолукскому трактористу доначислили зарплату после вмешательства прокуратуры

19:50, 15 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках прокуратура добилась доначисления зарплаты трактористу одного из местных предприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В ходе проведения проверки соблюдения трудового законодательства установлено, что в ООО «ВЛВРЗ» производилась выплата заработной платы трактористу ниже установленного минимального размера оплаты труда. В результате чего работнику не была полностью начислена заработная плата за 2 месяца работы.

По представлению прокуратуры Великих Лук ООО «ВЛВРЗ» доначислило работнику причитающуюся заработную плату с начислением компенсации за задержку выплаты, а также произвела ее выплату.