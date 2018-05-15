Штраф или тюрьма грозят преподавателю ВЛГАФК за получение взятки от двух студентов

20:06, 15 мая 2018, ПАИ

Прокуратура Великих Лук направила 11 мая в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению преподавателя кафедры безопасности жизнедеятельности, теории и методики единоборств ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК» в вымогательстве и получении взятки от двух студентов указанного образовательного учреждения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук, преподаватель подозревается в совершении преступлений по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ (фактам вымогательства и получения взятки).

Действия, предусмотренные санкцией пункта «б» части 5 статьи 290 УК РФ, наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.