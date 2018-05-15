0
12:07
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
14:52
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
22:19
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
18:19
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
13:48
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
16:53
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
09:33
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
Еще новости
Происшествия

Три года тюрьмы получил великолучанин за кражу пистолета

За кражу огнестрельного оружия житель Великих Лук сядет в тюрьму на три года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что мужчина с 1 по 6 декабря 2016 года (точное время и дата не установлены), находясь по месту жительства потерпевшего, подошел к незапертому на ключ металлическому сейфу, из которого похитил пистолет марки «ИЖ-79-9Т» № 0733715285 калибра 9 мм, являющийся гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения травматического действия стоимостью 9 тысяч рублей. Пистолет потерпевшему принадлежал на законных основаниях.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 226 УК РФ и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
15 мая 2018
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки 1
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
11 мая 2018
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 1
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
07 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт 2
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
05 мая 2018
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
04 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв 6
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)

Идет загрузка...