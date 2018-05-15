Три года тюрьмы получил великолучанин за кражу пистолета

20:22, 15 мая 2018, ПАИ

За кражу огнестрельного оружия житель Великих Лук сядет в тюрьму на три года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что мужчина с 1 по 6 декабря 2016 года (точное время и дата не установлены), находясь по месту жительства потерпевшего, подошел к незапертому на ключ металлическому сейфу, из которого похитил пистолет марки «ИЖ-79-9Т» № 0733715285 калибра 9 мм, являющийся гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения травматического действия стоимостью 9 тысяч рублей. Пистолет потерпевшему принадлежал на законных основаниях.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 226 УК РФ и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.