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Общество

Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте

15 мая в очередной день рождения Российского Красного Креста в Центре помощи и досуга за праздничным столом собрались самые активные добровольцы проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Красного Креста, эта встреча была посвящена майским праздникам первой половины месяца: Первомай (1 мая), День образования международного Движения Красного Креста (8 мая), дню Победы (9 мая) и дню рождения Российского Красного Креста (15 мая).

Организаторы праздника подготовили несколько конкурсов-воспоминаний. «Первый майский праздник – это Первомай: призы получали те, чье воспоминание было коллективно признано самым ярким. Особенно важным для пожилых людей стали воспоминания о праздновании дня Победы», - отметили в региональном отделении.

Социальный работник проекта Андрей Иванов кратко представил собравшимся историю образования международного движения Красного Креста, обозначив еще одну дату – 8 мая – день рождения Анри Дюнана – основателя движения.

Кроме того, участникам встречи напомнили историю создания Российского общества Красного Креста, обозначив еще одну дату майских праздников – 15 мая. В честь 151 годовщины со дня образования Российского Красного Креста председатель Псковского отделения РКК Петр Василевский поздравил участников встречи и вручил благодарственные письма и подарки добровольцам преклонного возраста за многолетнее сотрудничество и приверженность идеалам добра и милосердия.

Участников встречи ждала концертная программа от учащихся музыкальной школы №4.  Артисты исполнили самые известные композиции советского периода: «Песня о маме», «Московские окна». В свою очередь пожилые люди смогли продемонстрировать свои таланты в вокальном и поэтическом искусстве.

Добавим, что праздничная встреча состоялась в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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