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Общество

Студенты орнитологического курса BirdID проходили практику в Полистовском заповеднике

На прошлой неделе в Полистовском заповеднике прошла практика студентов учебного курса по полевой идентификации птиц (бёрдвотчингу) Bird ID.

Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, такая орнитологическая практика проводится на базе Полистовского заповедника во второй раз. Первые студенты курса побывали на охраняемой территории в прошлом году.

Отмечается, что за 5 дней, проведенных в заповеднике, студенты успели посетить окрестности деревень Гоголево и Цевло, прогуляться по двум экологическим тропам, проплыть на лодках по реке Цевле от истока до устья и пройти пешком более 40 километров.

По итогам практики будет составлен список всех встреченных видов. Самыми интересными находками стали такие редкие для заповедника и для псковской области в целом птицы, как:

- малый подорлик – ранее не отмечался на территории заповедника, внесен в Красные книги России и Псковской области;

- дербник  – Красная книга Псковской области;

- золотистая ржанка  – Красные книги России и Псковской области;

- турухтан  – Красная книга Псковской области;

- обыкновенный ремез - Красная книга Псковской области.

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