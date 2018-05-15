0
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
17:49
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15:42
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
15:50
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
22:33
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
18:42
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ
18:11
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
Еще новости
Политика

Президент РФ передал Рособрнадзор и Росмолодежь в подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно которому Рособрнадзор и Росмолодежь теперь напрямую подчинены правительству, сообщает пресс-служба Кремля.

 «Установить, что руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Федерального агентства по делам молодежи осуществляет правительство РФ», — говорится в документе.

Отметим, что ранее эти структуры находились в ведении Министерства образования и науки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15 мая 2018
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 мая 2018
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
11 мая 2018
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
08 мая 2018
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира 1
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ
08 мая 2018
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ 1
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
07 мая 2018
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Правительства 8 мая
07 мая 2018
Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Правительства 8 мая 3

Идет загрузка...