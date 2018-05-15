Президент РФ передал Рособрнадзор и Росмолодежь в подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно которому Рособрнадзор и Росмолодежь теперь напрямую подчинены правительству, сообщает пресс-служба Кремля.
«Установить, что руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Федерального агентства по делам молодежи осуществляет правительство РФ», — говорится в документе.
Отметим, что ранее эти структуры находились в ведении Министерства образования и науки.