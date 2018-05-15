Противопожарный рейд прошёл в Великих Луках

22:06, 15 мая 2018, ПАИ

15 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великим Лукам провели профилактический рейд в районе улицы Щорса, проезда Неглинного и улицы Лизы Чайкиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда были распространены памятки о действиях при возникновении пожара, листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах, а также с жителями города были проведены инструктажи в области пожарной безопасности.

Помимо этого особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях. Также гражданам был разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями, и разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед жителям города разъяснили необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель) и доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Также гражданам разъяснены требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам, отопительной печи жилого дома.

Кроме того, жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также довели до них информацию об обстановке с пожарами на территории Великих Лук и их основные причины.