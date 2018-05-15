0
22:34
Личный прием граждан провел глава Пскова
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
20:54
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
20:09
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
18:33
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
18:31
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
18:04
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
Еще новости
Общество

Противопожарный рейд прошёл в Великих Луках

15 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великим Лукам провели профилактический рейд в районе улицы Щорса, проезда Неглинного и улицы Лизы Чайкиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда были распространены памятки о действиях при возникновении пожара, листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах, а также с жителями города были проведены инструктажи в области пожарной безопасности.

Помимо этого особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях. Также гражданам был разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями, и разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед жителям города разъяснили необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель) и доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Также гражданам разъяснены требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам, отопительной печи жилого дома.

Кроме того, жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также довели до них информацию об обстановке с пожарами на территории Великих Лук и их основные причины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
15 мая 2018
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
15 мая 2018
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
15 мая 2018
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
15 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
15 мая 2018
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
Жюри определило самых талантливых участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»
15 мая 2018
Жюри определило самых талантливых участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»

Идет загрузка...