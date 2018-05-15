Отчётный концерт духового оркестра Псковского колледжа искусств состоится 16 мая
Отчётный концерт духового оркестра Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова состоится 16 мая в 15:00 часов в концертном зале музыкального отделения (улица Воеводы Шуйского, 2). Дирижёр оркестра - Станислав Жиров.
Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, оркестр представит зрителям различные в жанровом и стилевом отношении произведения, среди которых редко исполняемые духовыми оркестрами произведения русских и зарубежных композиторов, музыка к кинофильмам, джазовые композиции.
Программа концерта:
- Георгий Свиридов. «Военный марш» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель».
- Франц Шуберт. «Серенада».
- Арчибальд Джойс. «Осенний сон».
- Аурелио Маньяни. «Страница из альбома» для кларнета с оркестром.
Солист - студент 1 курса Илья Козлов.
- Д. Дондьен. Сюита для 4-х тромбонов. Части 1 и 2. Солисты: Андрей Смыслов, Алексей Гордов, студенты 4 курса Михаил Пожарский, Александр Гуревич.
- Рамин Джавади. Музыка из к/ф «Игра Престолов»
- Ханс Циммер и Клаус Бадельт. Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря». Переложение для духового оркестра
- Эрик Кармен. «All by myself». Солистка - студентка 4 курса специальности МИЭ В. Паринкина.
- М. Свини. «Фанфара Долины Диких кошек».
- Арам Хачатурян. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ».
Вход на концерт духового оркестра свободный.