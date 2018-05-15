Личный прием граждан провел глава Пскова

22:34, 15 мая 2018, ПАИ

15 мая глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К руководителю муниципалитета обратилась псковичка с просьбой не расселять их дом, который был признан комиссией аварийным. Женщина пояснила, что ее семья и соседи готовы за свой счет укрепить несущие конструкции строения, для того, чтобы с дома сняли статус аварийности. При этом некоторые работы они уже провели. По ее словам, само строение состоит из трех квартир, одна из которых уже расселена по решению суда.

Псковичка объяснила нежелание переезжать в благоустроенную квартиру тем, что их устраивает и место, и условия проживания.

Глава города дал поручение исполняющему обязанности начальнику Управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Сергею Хмелеву проработать вопрос административного порядка: комиссии - повторно оценить состояние дома после проведенных жильцами работ; заключить соответствующее соглашение с нанимателями и собственниками дома по общедомовому имуществу; оценить возможность дальнейшего использования пустующей квартиры, которая была судом признана непригодной для проживания в ней людей.

Также к Ивану Цецерскому обратились начинающие предприниматели, которые занимаются производством церковных свечей. Они просили руководителя муниципалитета посодействовать в вопросе налаживания взаимодействия с Псковской епархией.

Глава города обещал оказать содействие псковичам и обсудить с руководством епархии варианты поддержки малого бизнеса в части изготовления церковных принадлежностей.