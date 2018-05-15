За отсутствие трудовых договоров инспекция труда наказала псковскую фирму

22:44, 15 мая 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Игра» за несоблюдение трудового законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что работники фактически допущены к работе без оформления трудовых отношений.

Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.