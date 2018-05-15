Горячая линия по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Псковской области пройдет с 18 по 25 мая

23:02, 15 мая 2018, ПАИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в преддверии окончания учебного года и начала летних каникул для подведения итогов по качеству и безопасности детского питания в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и в дошкольных образовательных организациях проводит тематическое консультирование с 18 мая по 25 мая по вопросам общественного питания.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, горячая линия будет работать с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Также можно обращаться в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по телефону 8(8112) 66-83-89.

В Управление Роспотребнадзора можно обращаться по телефонам:

- жители Пскова, Псковского, Гдовского, Псковского, Стругокрасненского, Плюсского районов:

по телелефону 8(8112) 72-18-02 – отдел гигиены детей и подростков.

- жители Невельского, Пустошкинского, Себежского районов по телефонам 8(81151) 2-15-94 и 8(81151) 2-60-50.

- жители Красногородского, Новоржевского, Опочецкого районов по телефону 8(81138) 2-26-36.

- жители Пушкиногорского района по телефону 8(81146) 2-14-53.

- жители Островского, Палкинского, Печерского, Пыталовского районов по телефонам 8(81152) 3-19-27 и 8(81152) 3-29-89.

- жители Великих Лук, Великолукского, Бежаницкого, Куньинского, Локнянского, Новосокольнического, Усвятского районов по телефону 8 (81153) 7-62-72 – отдел гигиены детей и подростков.

- жители Дедовичского, Порховского, Дновского районов по телефонам 8(81134) 2-44-71 и 8(81136) 9-17-19

Добавим, что родители могут внести предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания.