0
22:34
Личный прием граждан провел глава Пскова
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
20:54
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
20:09
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
18:33
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
18:31
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
18:04
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
Еще новости
Общество

Горячая линия по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Псковской области пройдет с 18 по 25 мая

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в преддверии окончания учебного года и начала летних каникул для подведения итогов по качеству и безопасности детского питания в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и в дошкольных образовательных организациях проводит тематическое консультирование с 18 мая по 25 мая по вопросам общественного питания.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, горячая линия будет работать с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Также можно обращаться в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по телефону 8(8112) 66-83-89.

В Управление Роспотребнадзора можно обращаться по телефонам:

- жители  Пскова, Псковского, Гдовского, Псковского, Стругокрасненского, Плюсского районов:

по телелефону 8(8112) 72-18-02 – отдел гигиены детей и подростков.

- жители Невельского, Пустошкинского, Себежского районов по телефонам 8(81151) 2-15-94 и 8(81151) 2-60-50.

- жители Красногородского, Новоржевского, Опочецкого районов по телефону 8(81138) 2-26-36.

- жители Пушкиногорского района по телефону 8(81146) 2-14-53.

- жители Островского, Палкинского, Печерского, Пыталовского районов по телефонам 8(81152) 3-19-27 и 8(81152) 3-29-89.

- жители Великих Лук, Великолукского, Бежаницкого, Куньинского, Локнянского, Новосокольнического, Усвятского районов по телефону 8 (81153) 7-62-72 – отдел гигиены детей и подростков.

- жители Дедовичского, Порховского, Дновского районов по телефонам 8(81134) 2-44-71 и 8(81136) 9-17-19

Добавим, что родители могут внести предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
15 мая 2018
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
15 мая 2018
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
15 мая 2018
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
15 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
15 мая 2018
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
Жюри определило самых талантливых участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»
15 мая 2018
Жюри определило самых талантливых участниц конкурса «Миссис Псков - 2018»

Идет загрузка...