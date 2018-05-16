Искать крапиву и наблюдать за приметами советует сегодня народный календарь

09:12, 16 мая 2018, ПАИ

16 мая по народному календарю наступила Мавра Рассадница (Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи), пишет сalend.ru.

Молодые супруги Тимофей и Мавра жили в конце III века, за свою веру в Христа они подверглись истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней, а Православная церковь отмечает день памяти мучеников 16 мая.

В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них — Рассадница — говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли. Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы, считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Эта трава не случайно пользовалась популярностью, весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы.

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко», — такую поговорку вспоминали на Мавру.

Наблюдали и за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.