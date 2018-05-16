0
10:58
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
22:34
Личный прием граждан провел глава Пскова
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
20:54
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
20:09
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
18:33
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
18:31
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
Еще новости
Общество

Искать крапиву и наблюдать за приметами советует сегодня народный календарь

16 мая по народному календарю наступила Мавра Рассадница (Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи), пишет сalend.ru.

Молодые супруги Тимофей и Мавра жили в конце III века, за свою веру в Христа они подверглись истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней, а Православная церковь отмечает день памяти мучеников 16 мая.

В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них — Рассадница — говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли. Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы, считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Эта трава не случайно пользовалась популярностью, весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы.

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко», — такую поговорку вспоминали на Мавру.

Наблюдали и за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
16 мая 2018
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
15 мая 2018
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
15 мая 2018
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
15 мая 2018
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
15 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
15 мая 2018
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне 1

Идет загрузка...