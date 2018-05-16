0
10:58
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
22:34
Личный прием граждан провел глава Пскова
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
20:54
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
20:09
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
18:33
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
18:31
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
Еще новости
Общество

День биографов отмечается в мире 16 мая

16 мая в мире отмечается День биографов (Biographers Day), пишет портал calend.ru.

Люди отмечают годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона (Samuel Johnson, 1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (James Boswell, 1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Как известно, англичанин Сэмюэл Джонсон, или Доктор Джонсон, как его чаще называли, был выдающимся критиком, лексикографом и поэтом второй половины XVIII века. Самым знаменитым его трудом стал «Толковый словарь английского языка» (Dictionary of the English Language), над которым Джонсон работал 9 лет.

Джеймс Босуэлл - один из самых знаменитых биографов Шотландцу Джеймсу Босуэллу, писателю и мемуаристу, после встречи с Джонсоном выпала честь на протяжении многих лет записывать беседы Джонсона, его остроумные высказывания и критические замечания.

Биографией называют жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о человеке. Именно благодаря труду биографов до потомков дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
16 мая 2018
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
15 мая 2018
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
15 мая 2018
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
15 мая 2018
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
15 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
15 мая 2018
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне 1

Идет загрузка...