3 ребёнка отравились угарным газом на пожаре в Великих Луках

09:11, 16 мая 2018, ПАИ

3 ребёнка пострадали на пожаре в квартире в Великих Луках 15 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 18:00 по улице Ставского в двухкомнатной квартире в комнате огонь повредил встроенный шкаф с одеждой. Огнеборцы спасли трёх детей: 6-летнего и 4-летнего мальчиков, 5-летнюю девочку. С лёгким отравлением угарным газом они доставлены в детскую городскую больницу.

Причиной возгорания стала детская шалость.