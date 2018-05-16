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Общество

Прокуратура Псковской области предлагает псковичам воспользоваться порталом госуслуг для обращений

Прокуратура Псковской области предлагает псковичам и жителям региона, а также юридическим лицам, обращаться в органы прокуратуры в электронной форме с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, обращения будут зарегистрированы и рассмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 января 2013 года № 45.

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