Прокуратура Псковской области предлагает псковичам воспользоваться порталом госуслуг для обращений

11:10, 16 мая 2018, ПАИ

Прокуратура Псковской области предлагает псковичам и жителям региона, а также юридическим лицам, обращаться в органы прокуратуры в электронной форме с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, обращения будут зарегистрированы и рассмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 января 2013 года № 45.