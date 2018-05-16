Четыре волости Островского района не обеспечили доступ к информации о своей деятельности

09:43, 16 мая 2018, ПАИ

Островская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила, что сельские поселения «Бережанская волость», «Воронцовская волость», «Горайская волость» и «Островская волость» не обеспечивают доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления. Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Собрание депутатов сельских поселений, в администрацию Островского района для их последующего размещения на официальном сайте муниципального образования «Островский район» по адресу ostrov.reg60.ru, не направляются.

Как отметили в пресс-службе, бездействие органов местного самоуправления влечет нарушение прав граждан, юридических лиц и общественных объединений на свободный доступ к информации об их деятельности, возможность ознакомления с проектами муниципальных правовых актов, непосредственно затрагивающих их права и законные интересы.

В связи с этим заместитель межрайонного прокурора в адрес глав вышеназванных поселений внес представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора были удовлетворены, нарушения закона устранены, необходимая информация о деятельности сельских поселений размещена в сети Интернет.

Отмечается, что 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.