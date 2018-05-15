Пассажир Audi погиб на дороге Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок

09:27, 16 мая 2018, ПАИ

15 мая в 16:00 на дороге Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок неустановленный водитель Audi 80 на высокой скорости съехал в правый кювет по ходу движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ДТП пострадал 47-летний пассажир, он госпитализирован в реанимацию, а 50-летний пассажир погиб на месте.

В 13:10 в Великих Луках у дома № 9 по улице Герцена Opel Meriva сбил 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Пешеход помещен в реанимацию местной больницы. За рулём была 43-летняя женщина.

В 14:40 в Невельском районе вблизи деревни Опухлики Chevrolet Niva под управлением 55-летней женщины на повороте выехал на встречную полосу и сбил 53-летнюю женщину, после чего врезался в стоящий ВАЗ-2108. Пешеход госпитализирована.

В 12:50 в Дно на улице Карла Маркса Kia Cerato при повороте направо не уступил дорогу 59-летней велосипедистке, которая ехала в попутном направлении по краю проезжей части. Женщина доставлена в больницу.